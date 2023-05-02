Dışişleri: Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da bulunan Türklerin yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlatılan tahliye operasyonlarının, bugün tamamlandığını duyurdu.

Dışişleri: Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, "Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız, bugün (1 Mayıs) tamamlanmıştır. Gelinen aşamada, bin 700'ü aşkın vatandaşımız ile destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan’dan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesinin tamamlandığını bugün duyurdu.

Bakanlık'tan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Tüm uluslararası girişimlere rağmen çatışmaların devam ediyor olmasından ve sivil can kayıplarının artmasından kaygı duyuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız ve diğer makamlarımız Sudanlı muhataplarıyla hadiselerin başından beri yakın temas içinde olmuş; itidal ve ateşkes çağrılarında bulunmuşlardır.

Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız, bugün (1 Mayıs) tamamlanmıştır. Tahliye operasyonlarımızda, karayolu, denizyolu ve havayolu seçeneklerinin tümü kullanılmış; bu süreçte vatandaşlarımızın güvenliği planlamalarımızın odağında yer almıştır. Gelinen aşamada, bin 700'ü aşkın vatandaşımız ile destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan’dan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Sudan’da kalan vatandaşlarımızdan alınabilecek tahliye talepleri ayrıca değerlendirilecektir.

Sudan’da Sağlık Bakanlığımızca ortak işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin değişimine ilişkin çalışmalarımız sürmektedir. Başta Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan olmak üzere, tahliye operasyonlarımıza katkı sağlayan tüm ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz."

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