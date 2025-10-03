Dışişleri'nden flaş Sumud Filosu açıklaması! Türk vatandaşlarının akıbeti ne olacak?

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'na dair açıklama geldi.

Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'de gözaltında tutulan Türk vatandaşlarının son durumu paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

Keçeli'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Sumud Filosu, Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendi. İsrail tarafından alıkonulanlar arasında 50'ye yakın vatandaşımız bulunuyor.

(İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine nakledilen Türk vatandaşları) Bugün konsolosluk görevlilerimiz vatandaşlarımızla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Vatandaşlarımızın genel sağlık durumunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor.

İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de saldırdı

Vatandaşlarımızın özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde.

Filoda vatandaşları bulunan ülkelerle de biz yakın eşgüdüm içerisinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla (söz konusu ülkelerden) bir telefon diplomasisi yürüttüler.