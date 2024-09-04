Dışişleri’nden İsrail’e Mısır tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri’nden İsrail’e Mısır tepkisi

Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile İsrail’in Mısır’a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada Mısır ile Gazze şeridi arasındaki Philadelphi Koridoru üzerinden Hamas’ın silahlandırıldığını iddia etmişti. Mısır tarafından iddialara yalanlama gelirken konu hakkında İsrail’e bir tepkide Sisi’nin Türkiye’yi ziyaret ettiği günde Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir.

Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz.”

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