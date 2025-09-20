Diyabet yönetiminde çığır açabilecek potansiyel! Şeker hastalarına umut olacak

Düzenleme: Sena Özkan
Diyabet yönetiminde çığır açabilecek potansiyel! Şeker hastalarına umut olacak

Yapılan yeni araştırmalar, mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden ıspanağın, diyabet yönetiminde çığır açabilecek bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, ıspanağın içerdiği demir ve magnezyumun ötesinde, kan şekerini saniyeler içinde dengeleyebilen bir mekanizma barındırdığını ifade etti. Bu şaşırtıcı keşif, diyabet hastaları için umut ışığı olurken, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

1.jpg

ISPANAK, DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATABİLİR

Londra King's College'dan beslenme uzmanı Dr. Elizabeth Carter, ıspanağın sadece vitamin ve mineraller açısından zengin olmadığını, aynı zamanda glisemik kontrol üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Dr. Carter, "Ispanağın içerdiği biyoaktif bileşiklerin, insülinin hücreler tarafından daha etkin kullanılmasını sağladığını, adeta bir terazi gibi kan şekerini dengelediğini laboratuvar ortamında gözlemledik" dedi.

Kahvaltıda zehir saçan besin ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını sıraladıKahvaltıda zehir saçan besin ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Araştırma ekibi, bu bileşiklerin, insülin direncinin azaltılmasına ve kan şekerinin aniden yükselmesinin önlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

6-soruda-ispanak-zehirlenmesi-7264939.webp

DEMİR VE MAGNEZYUM ÖTESİ BİR ETKİ

Bugüne kadar ıspanağın faydaları genellikle yüksek demir ve magnezyum içeriğiyle ilişkilendirildi. Ancak, Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden endokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Klaus Richter, yaptıkları moleküler düzeydeki çalışmaların çok daha fazlasını ortaya çıkardığını ifade etti.

Yaşlanmayı durduran besinler! İşte genç kalmanın sırrı: Bilim onayladıYaşlanmayı durduran besinler! İşte genç kalmanın sırrı: Bilim onayladı

Prof. Richter, "Ispanaktaki belirli bir flavonoid grubunun, pankreasın beta hücrelerinin işlevini destekleyerek insülin salgılanmasını optimize ettiğini ve aynı zamanda glikozun kas hücrelerine alımını hızlandırdığını belirledik" şeklinde konuştu. Richter, bu etkinin sadece kısa vadeli değil, düzenli tüketimle uzun vadede de insülin duyarlılığını artırabildiğini ekledi.

ispanak-bitkisi-hakkinda-bilgi-ve-kullanimi.jpg

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TAKİPTE

Bu çarpıcı bulgular, dünya genelindeki sağlık otoritelerinin de dikkatini çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, ıspanağın diyabet yönetimindeki potansiyeli hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu zehirli besinler kalbi vuruyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılarBu zehirli besinler kalbi vuruyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Bu tür doğal besinlerin diyabetle mücadelede tamamlayıcı bir rol oynamasının, geleneksel tedavi yöntemlerinin etkinliğini artırabileceği düşünüldü.

ispanak-nasil-tuketilmeli-645691-5.jpg

Gelecekte, ıspanak bazlı diyet programları veya takviyelerin diyabet hastalarının beslenme planlarına dahil edilmesi bekleniyor.

Son Haberler
Polisten kurtulmak için çimlere yatıp ölü taklidi yaptı, kıskıvrak yakalandı!
Polisten kurtulmak için çimlere yatıp ölü taklidi yaptı, kıskıvrak yakalandı!
Türk futbolundaki kirli ellere yapılacak dev baskını açıkladı! Operasyonları aylar öncesinde bilen gazeteci duyurdu...
Türk futbolundaki kirli ellere yapılacak dev baskını açıkladı! Operasyonları aylar öncesinde bilen gazeteci duyurdu...
Şaşırma gözüm, o tapu millete ait ve hiç bir zümreye devredilemez...
Şaşırma gözüm, o tapu millete ait ve hiç bir zümreye devredilemez...
Kars'ta köy yolları yenileniyor!
Kars'ta köy yolları yenileniyor!
Gaziantep'te "beyaz altın" hasadı başladı!
Gaziantep'te "beyaz altın" hasadı başladı!