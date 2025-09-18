Kahvaltıda zehir saçan besin ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Son yılların en popüler kahvaltı seçeneklerinden biri olan granola, uzun süredir sağlıklı yaşamın ve dengeli beslenmenin sembolü olarak görüldü. Ancak, beslenme uzmanlarının ve bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmalar, bu cazip yiyeceğin içeriğinin sandığımızdan çok daha farklı olabileceğini gösterdi.

Çoğu tüketici, granolanın yulaf, kuruyemiş ve kuru meyve gibi faydalı bileşenlerden oluştuğunu düşünse de, piyasada bulunan ürünlerin büyük bir kısmında şaşırtıcı derecede yüksek miktarda ilave şeker bulunduğu belirlendi.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) beslenme komitesi üyesi Dr. Walter Willett, granolanın "sağlıklı bir halo etkisi" oluşturduğunu, ancak birçok markanın aslında şekerli bir tatlıdan farksız olduğunu ifade etti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme ve epidemiyoloji profesörü olan Willett, tüketicilerin etiketleri dikkatle okuması gerektiğini vurguladı.

Dr. Willett,"Birçok ürünün ilk birkaç bileşen arasında şeker, mısır şurubu veya bal gibi tatlandırıcılar bulunuyor" diyen bu durumun, granolanın besin değerini düşürdüğünü ve kan şekerinde ani yükselişlere yol açtığını belirtti.

GİZLİ TEHLİKE: YÜKSEK KALORİLİ BİR KARIŞIM

Birleşik Krallık'taki King's College London'da Beslenme Bilimi Bölümünden Prof. Dr. Tom Sanders da benzer endişeleri dile getirdi. Prof. Sanders, granolanın kalori yoğunluğunun yüksek olduğuna dikkat çekti. Özellikle fındık, tohum ve yağ içeren tariflerin, küçük bir porsiyonun bile ciddi miktarda kalori içermesine neden olduğunu söyledi.

"İnsanlar genellikle bir porsiyonun ne kadar olduğunu bilmeden büyük kaselerle granola tüketiyorlar" diyen Sanders, bu durumun kilo kontrolünü zorlaştırdığını ve obezite riskini artırdığını ifade etti.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmanın sonuçları, market raflarında bulunan hazır granolaların yaklaşık yüzde 60'ının bir porsiyonda (yaklaşık 50 gram) 10 gramdan fazla şeker içerdiğini ortaya koydu. Bu miktar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günlük ilave şeker alımı için önerdiği limitin neredeyse yarısına denk geldi.

ÇÖZÜM ETİKETLERDE SAKLI

Uzmanlar, granolanın tamamen kötü bir yiyecek olmadığını ancak doğru seçilmesi gerektiğini belirtti.

Tüketicilere, satın almadan önce ürün etiketini okumaları ve daha az şeker ve daha fazla lifiçeren ürünleri tercih etmeleri önerildi.

Özellikle "şekersiz" veya "az şekerli" etiketlerine sahip olan, içerisinde kurutulmuş meyve yerine doğal yulaf ve yemişlerin yoğunlukta olduğu granolaların daha sağlıklı bir seçenek olduğu vurgulandı. Bu araştırmalar, toplumun bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Görünenin aksine, bazen sağlıklı sandığımız bir yiyecek bile, doğru içerik bilgisine sahip olmadığımızda sağlığımız için riskli bir tercihe dönüşebiliyor.