Diyabetik ayak hastalığıyla ilgili korkutan açıklama

Doç. Dr. Bilgehan Çatal yaptığı açıklamasında, “Diyabetik ayak hastalığı, ciddi sonuçlara yol açabilir” sözlerini kullandı.

Diyabetik ayak hastalığıyla ilgili korkutan açıklama

İHA’nın haberine göre; Diyabetik ayak hastalığının, diyabet hastalarının yüzde 15'inde görüldüğünü belirten Doç. Dr. Bilgehan Çatal şunları belirtti:

“Diyabet hastalarının neredeyse üçte biri hayatları boyunca diyabetik ayak hastalığına yakalanma riski taşıyor. Diyabetik ayak hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ayaklarda his kaybı, yara ve enfeksiyonlar gibi ciddi sonuçlara yol açabilir”

“ÖNEMLİ BİR KORUNMA YÖNTEMİDİR”

Diyabet hastalarının ayaklarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilgehan Çatal ifadelerini kullanarak diyabetik ayak hastalığı ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Özellikle ayak parmakları arasındaki boşlukları temizlemeli ve nemli tutmamaya özen göstermelidir. Ayrıca uygun ayakkabı giymeli ve çıplak ayakla yürümekten kaçınmaları da önemli bir korunma yöntemidir”

“HASTALIĞIN ÖNLENMESİNDE EGZERSİZ ÖNEMLİ”

Diyabetik ayak hastalığının önlenmesinde egzersiz yapmanın da öneminin büyük olduğunu belirten Doç. Dr. Çatal şunları belirtti:

“Egzersizler, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına ve ayaklarda kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Ancak, diyabet hastalarının özellikle ayaklarına zarar verebilecek aktivitelerden kaçınmaları gerekir. Diyabet hastalarının ayaklarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir yara ya da enfeksiyon belirtisi görüldüğünde hemen doktora başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ayak yaralarının steril bir ortamda tedavi edilmesi ve enfeksiyonların önlenmesi için uygun antibiyotiklerin kullanılması da önemlidir. Diyabetik ayak sendromu, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, diyabet hastalarının ayak sağlıklarına özen göstermeleri ve düzenli kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşımaktadır”

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