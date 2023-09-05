Diyalize giderken otomobil çarptı; ağır yaralı

Amasya’da diyalize girmek için evden çıkan Necdet Ödübek (61), yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Diyalize giderken otomobil çarptı; ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi'nde meydana geldi. Fikri Ç. yönetimindeki 05 ABK 656 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necdet Ödübek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulup, başından yaralanan Ödübek, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Böbrek rahatsızlığı bulunan ve diyalize girmek için evden çıktığı öğrenilen Ödübek'in beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

diyalize-giderken-otomobil-carpti-agir-yarali-yenicag1.jpg

diyalize-giderken-otomobil-carpti-agir-yarali-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı Güncel
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması Güncel
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı Güncel
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Türk mitolojisinde lütuf tanrısı Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde lütuf tanrısı
Şanlıurfa'da 20 kilo uyuşturucu yakalandı Güncel
Şanlıurfa'da 20 kilo uyuşturucu yakalandı
Milli Takımın Olimpiyat programı belli oldu Spor
Milli Takımın Olimpiyat programı belli oldu