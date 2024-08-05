Diyanet 6 ayda vakıf ve derneklere 197 milyon TL aktardı

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılının ilk yarısında 46 milyar 732 milyon 57 bin TL harcama yaparak, yılı 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bir bütçe ile kapatma hedefiyle başlamıştı.

Bu harcama, 2023 yılının ilk yarısına oranla %137’lik bir artış gösterdi. Diyanet, toplamda 150 bine yaklaşan personel sayısıyla adeta devasa bir orduyu andırıyor ve bu personelin giderleri, 40 milyar 217 milyon 811 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet’in 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirdiği 46,7 milyar TL’lik harcamanın detayları, mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye transferlerini de içeriyor.

2023 yılının ilk yarısında 520 milyon 459 bin TL olan mal ve hizmet alımı harcaması, 2024’ün aynı döneminde 802 milyon 456 bin TL’ye yükseldi.

Bu harcamalar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (454 milyon 265 bin TL), yolluklar (211 milyon 89 bin TL), görev giderleri (5 milyon 377 bin TL) ve hizmet alımları (106 milyon 603 bin TL) olarak dağıldı.

VAKIF VE DERNEKLERE 266 MİLYON TL

Sermaye giderlerinde de çarpıcı bir artış görüldü. 2023 yılının ilk yarısında 96 milyon 673 bin TL olan sermaye gideri, 2024 yılının aynı döneminde %175’lik bir artışla 266 milyon 151 bin TL’ye ulaştı.

Mali raporlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılının ilk yarısında “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere toplam 197 milyon 864 bin TL aktardı. Bu miktar, 2023’ün aynı dönemine göre %40 oranında bir artışa işaret ediyor.

Diyanet, ayrıca 2024 yılında gerçekleştirilecek kitap alımı ve eser basımı için rekor düzeyde bir bütçe ayırdı.

Matbaa harcamaları için öngörülen bu bütçe, 596 milyon 500 bin TL olarak açıklandı ve bu rakam, Diyanet’in her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yüksek matbaa harcamaları arasında en dikkat çekici olanlardan biri olarak kayda geçti.