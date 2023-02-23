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Diyanet ilahiyatçı Eliaçık'ın kitabını imha etmek için toplatıyor. Engizisyon dönemi gibi...O dönem kitaplar yakılırdı şimdi imha ediliyor

Diyanet ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an Türkçe Meal-Tefsir” adlı kitabına “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi” gerekçesiyle basım yasağı ve toplatma kararı verdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:54
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Diyanet İhsan Eliaçık’ın kitaplarını toplatma kararı verdi

Diyanet ilahiyatçı Eliaçık'ın kitabını imha etmek için toplatıyor. Engizisyon dönemi gibi...O dönem kitaplar yakılırdı şimdi imha ediliyor
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İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın 'Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tesfir'i isimli kitabına basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verildi.

Karara gerekçe olarak ise “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi” gösterildi.

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Eliaçık, toplatma kararının keyfi olduğunu söyledi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Eliaçık, paylaşımında "Diyanet genelgeyle meal tefsir toplattırıp imhalara başlamış bulunuyor. 2019'da yayınlanmış bu genelgedeki toplatma ve imha lafları Anayasanın Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine açıkça aykırıdır" dedi.

Eliaçık şöyle devam etti:

"Bana göre de Diyanet’in meali hatta kendisi İslam dininin temel niteliklerine aykırı. Bu karar tek adamlığın giderek bir dinî diktatörlüğe dönüştüğünü göstermektedir.

“DİYANET'İN MÜSLÜMANLARLA NE İLGİSİ KALDI”

Diyanet’in bu kararının ardından çok sayıda isimden tepki geldi.

İlahiyatçı Cemil Kılıç da karara tepki gösteren isimlerden biri oldu. Kılıç, "Diyanet, kitap yasaklatarak kendisinin kilise olduğunu ilan etti. Diyanet'in Müslümanlarla ne ilgisi kaldı? Sn. İhsan Eliaçık'ın Kur'an Mealini ve Tefsir kitabını yasaklattı. Diyanet yeni bir kilise olarak mı yoluna devam edecek?" ifadelerini kullandı.

ENGİZİSYON NEDİR?

Engizisyon, Katolik Kilisesi'ne bağlı bir mahkeme sistemiydi. Yani, ortaçağda batı ülkelerinde, Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri sapkın sayarak cezalandırmak için kurulan bir kilise mahkemesi. Dolayısıyla karşı inanca dair kitaplar yakılıyordu. Bu dönem Din ve vicdan özgürlüğü açısından Avrupa'nın tarihine kara leke olarak geçmiştir.

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