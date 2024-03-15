Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı lüks arabasının anahtarı için şiir yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı lüks arabasının anahtarı için şiir yazdı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yoksullara ‘sabır’ çağrısı yaparken kızının ise lüks arabasının anahtarı için şiir yazdığı ortaya çıktı. Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş’ın yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

Merkezi yönetim bütçesinden en yüksek payı alan kurumlardan biri olan ve yaptığı lüks harcamalar ile tepkilerin odağında olan Diyanet’in Başkanı olan Ali Erbaş, yoksul vatandaşlara ise ‘Sabır’ çağrısı yapıyordu. Zamların ‘Allah’tan geldiğini’ savunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti.

Feyza Erbaş’ın lüks arabasının anahtarı için şiir yazması ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından arabasının anahtarını şu sözlerle paylaştı:

“O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allah’ım hiçbirinde yok. ‘Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?’ nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım.”

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Filiz Erbaş daha önce de euro kurunun yüksek olması nedeniyle en küçük çocuğunun yurt dışını görememesinden dert yanmıştı.

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