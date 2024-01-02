Diyanet İşleri Başkanlığı 27 mühendis alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları

Başvuru yapmak isteyen adayların, unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları gerekiyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular, 5-16 Ocak tarihleri arasında “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” internet adresinden online olarak alınacak.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Yazılı ve sözlü sınavlar ise Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri ve diğer detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.