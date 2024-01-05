Diyanet'in skandal kitabı ortaya çıktı. 'Kadının çalışması da eşinin iznine tabidir'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Diyanet'in skandal kitabı ortaya çıktı. 'Kadının çalışması da eşinin iznine tabidir'
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı ‘AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR’ kitabında kadınlarla ilgili skandal ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.

“Depremzedeyi evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yok”, “Telefon, faks, SMS ve internet aracılığı ile de eşten boşanılır” gibi vatandaşlar tarafından tepki çeken fetvalarla gündemden düşmeyen Diyanet, bu kez de kadınlar hakkında verdiği fetvalarla gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı ‘AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR’ adlı kitapta kadınların bir işte çalışabilmesi için kocalarının izni olması gerektiği fetvası verildi.

ERKEK İSTEMEZSE KADIN ÇALIŞAMAZ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı kitaba göre kadının bir iş yerinde çalışmasının eşinin iznine bağlı olduğunu ve eşi istemezse kadının herhangi bir işte çalışamayacağı belirtiliyor.

isl.png

“KADININ ÇALIŞMASI ERKEĞİN İZNİNE TABİDİR”

Diyanet’in yayınladığı kitabın 93. ve 94. Sayfasında ‘Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?’ başlıklı metinde şu ifadeler yer alıyor,

“Fakihler, ilgili ayetlerden hareketle kadının kocasının meşru isteklerine itaat etmesini gerekli görmüşlerdir. Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.”

ghg.jpg

whatsapp-image-2024-01-05-at-21-06-31-001.jpeg

whatsapp-image-2024-01-05-at-21-06-31-001.jpeg

İlgili Haberler
Müftülükler Suriyelileri vatandaş yapıyor. Diyanet'e bağlı camide Suriyeli bir imam
Diyanet İşleri Başkanlığı 27 mühendis alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi?
Diyanet, yılın son hutbesinde yılbaşını hedef aldı: Noel baba, eğlence, çam ağacı, piyango, alkol...
Son Haberler
MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı’dan ‘Batıyoruz’ açıklaması Gündem
MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı’dan ‘Batıyoruz’ açıklaması
Togg satışlarında yeni dönem başlıyor. Bir devir sona erdi Ekonomi
Togg satışlarında yeni dönem başlıyor. Bir devir sona erdi
Beşiktaş, taraftarına saç baş yoldurttu. Kasımpaşa maçının tüm fotoğrafları Spor
Beşiktaş, taraftarına saç baş yoldurttu. Kasımpaşa maçının tüm fotoğrafları
Kırklareli’nde kamyon seyir halindeyken alev aldı Gündem
Kırklareli’nde kamyon seyir halindeyken alev aldı
Lübnan İsrail’i bombalı saldırı sonrası BMGK’ya şikâyet etti Dünya
Lübnan İsrail’i bombalı saldırı sonrası BMGK’ya şikâyet etti
Son dakika... İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen 15 kişi tutuklandı Gündem
Son dakika... İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen 15 kişi tutuklandı
Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmenin anlık müdahalesi kurtardı Gündem
Boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmenin anlık müdahalesi kurtardı