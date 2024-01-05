Diyanet'in skandal kitabı ortaya çıktı. 'Kadının çalışması da eşinin iznine tabidir'

“Depremzedeyi evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yok”, “Telefon, faks, SMS ve internet aracılığı ile de eşten boşanılır” gibi vatandaşlar tarafından tepki çeken fetvalarla gündemden düşmeyen Diyanet, bu kez de kadınlar hakkında verdiği fetvalarla gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı ‘AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR’ adlı kitapta kadınların bir işte çalışabilmesi için kocalarının izni olması gerektiği fetvası verildi.

ERKEK İSTEMEZSE KADIN ÇALIŞAMAZ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı kitaba göre kadının bir iş yerinde çalışmasının eşinin iznine bağlı olduğunu ve eşi istemezse kadının herhangi bir işte çalışamayacağı belirtiliyor.

“KADININ ÇALIŞMASI ERKEĞİN İZNİNE TABİDİR”

Diyanet’in yayınladığı kitabın 93. ve 94. Sayfasında ‘Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?’ başlıklı metinde şu ifadeler yer alıyor,

“Fakihler, ilgili ayetlerden hareketle kadının kocasının meşru isteklerine itaat etmesini gerekli görmüşlerdir. Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.”