Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek?

Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek?
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı için Diyanet'in belirlediği oruç fidyesi miktarı 130 Türk Lirası olarak duyurldu.
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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 1

2024 yılı için Diyanet'in belirlediği oruç fidyesi miktarı açıklandı.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 2

İslam inancına göre, Ramazan ayında oruç tutamayacak durumda olanlar için ödenmesi gereken fidye miktarı vardır.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 3

Fidye ödeme yükümlülüğü bulunanlar, bu miktarı merak ediyorlar. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödemeli ve kimler fidye ödemek zorundadır?

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 4

Ramazan fidyesi, bir sadaka-i fıtır miktarına eşittir ve Kuran ayetlerine göre, bir fakiri tam bir gün boyunca doyuracak miktardır. Bu, genellikle iki öğün yemek olarak hesaplanır.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 5

Fidye yükümlüsü, fidye miktarını nakit para olarak da ödeyebilir.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 6

Fidye, Ramazan ayı boyunca düzenli olarak ya da Ramazan'ın sonunda toplu bir şekilde ödenebilir. Ramazan ayı içinde fidye ödeyemeyenler, Ramazan'dan sonra da fidyelerini ödeyebilirler.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 7

Ayrıca, bir kişi eşine zekât, fitre ve fidye veremez; eşi de ona bu yardımları veremez.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 8

2024 ORUÇ FİDYESİ NE KADAR?

Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak minimum fidye miktarı 130 Türk Lirası olarak belirlendi.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 9

FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Oruç fidyesi, fıtır sadakası gibi, veren kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 10

Fıtır sadakası ve oruç fidyesi vermekle yükümlü olan kişilerin, bu yardımlardan doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanmamaları gerekmektedir.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 11

Zekâtta da aynı kural geçerlidir.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 12

Bu nedenle, bir kişi zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi üst soyuna (ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları) ve alt soyuna (çocukları, torunları ve onların çocukları) veremez.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 13

Ancak, kardeşler, teyzeler, dayılar, amcalar, halalar ve onların çocukları, gelinler, damatlar, kayınpeder ve kayınvalideler gibi diğer akrabalar zengin değillerse, onlara zekât, fitre ve fidye verilebilir.

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Diyanet Ramazan fidyesini açıkladı. Oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? 14

2024 yılı için Diyanet'in belirlediği oruç fidyesi miktarı açıklandı.

İslam inancına göre, Ramazan ayında oruç tutamayacak durumda olanlar için ödenmesi gereken fidye miktarı vardır.

Fidye ödeme yükümlülüğü bulunanlar, bu miktarı merak ediyorlar.

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