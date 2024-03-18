Uzmanından oruç tutanlara hayat kurtaran kalp ilaçları uyarısı

Kardiyoloji alanında uzman olan Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Ramazan'da oruç tutarken kalp ilaçlarının bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kesilmemesi gerektiğini belirtti.

Sarıkaya, ilaç alım saatlerinin, sahur ve iftar zamanlarına göre düzenlenebileceğini ifade etti.

Ramazan'da kalp hastalarının oruç tutup tutmamaları konusunda genel bir yargıya varılmamalı ve her hastanın durumu, geçirdiği kalp rahatsızlığına göre değerlendirilmelidir.

Oruç tutma kararı vermeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Doç. Dr. Sarıkaya, her hastanın bireysel durumunun doktor muayenesi ile değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Hipertansiyon ve tansiyon sorunu olan kalp hastalarının çoğunun oruç tutmasının önünde ciddi bir engel olmadığını, ancak tansiyon değerleri anormal derecede yüksekse veya çok fazla ilaç kullanılması gerekiyorsa bu durumun oruç tutmaya engel olabileceğini belirtti.

Ayrıca, kalp hastalarının diyet yaparak az besin tüketmelerinin önerildiğini ve orucun bu açıdan olumlu etkileri olabileceğini söyledi.

Son dönem kalp yetmezliği olan hastaların oruç tutmalarının sakıncalı olabileceğini ifade eden Sarıkaya, hafif kalp yetmezliği olan ve ilaç dozlarını gün içinde düzenli alabilen hastaların oruç tutabileceğini, ancak çoklu hastalıkları olan ve sıvı dengesini ayarlamakta zorlanabilecek hastaların oruç tutmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Sarıkaya, hastaların oruç tutabilmek adına ilaçlarını kesmelerinin riskli olduğunu ve ilaçların kesinlikle doktor önerisi olmadan bırakılmaması gerektiğini, ilaç alım saatlerinin doktor tavsiyesiyle sahur ve iftar saatlerine göre ayarlanabileceğini tekrarladı.