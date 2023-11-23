Diyanet’ten Hac için vize açıklaması

Diyanet’ten Hac için vize açıklaması geldi. Yapılan açıklamada turist vizesi ile Hac ibadetinin mümkün olmadığının altı çizildi.

KAYNAK: İHA
Diyanet’ten Hac için vize açıklaması

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, turist vizesiyle hac ibadetinin yerine getirilemeyeceği uyarısında bulunarak, hac mevsiminde bu vizeyle Arafat ve Mina'ya çıkmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kişinin hac ibadeti için beklediğini bildiren Bircan, "Mekke, Medine ve haccın olmazsa olmazı olan Arafat, belli bir bölgeden ibarettir. Suudi Arabistan da ülke nüfuslarının binde bir oranında kota vermektedir. Bizim kotamız da şu an 83 bin 430'dur. Muhterem Başkanımızın talimatıyla kotamızın artırılması için ilgili ülkeyle sürekli temas halindeyiz. Resmi yazıları yazdık. Onlar da ilerleyen süreçte kotanın artırılmasıyla ilgili cevap verecekler." bilgisini verdi.

"ÖZEL VE KURASIZ HAC ADI ALTINDAKİ TURLARA KESİNLİKLE İTİBAR EDİLMESİN"

Sosyal medyada "kurasız hac", "turist vizesi" gibi söylemlerle hac yaptırma vaadinde bulunulduğunu dile getiren Bircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hac vizesi ve Türkiye'ye tanınan hac kotası haricinde hiçbir vatandaşımızın Mekke'ye giderek hac ibadetini yapması mümkün değildir. Geçen senelerde ticari ve turist vizeleri adı altında birçok kardeşimiz gitti ve maalesef orada mağduriyet yaşadı. Hatta bazıları haccını yapmadan döndüler. Onun için vatandaşlarımıza tavsiyemiz, il ve ilçe müftülüklerimiz veya e-devlet üzerinden kendileri hac çıktığı takdirde işlemlerini yapmalarını, yoksa özel ve kurasız hac adı altındaki turlara kesinlikle itibar etmemeliler. Bu aynı zamanda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının da tavsiyesidir."

Bircan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye tanıdığı elektronik vizesinin turist vizesi olduğunun, hac vizesi olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu vize Riyad'ı, Mekke'yi ve Medine'yi gezmek içindir. Hac günlerinde bu vizelerin hiçbir önemi yoktur. Bu vizeyle oraya gittikleri takdirde Arafat'a, Mina'ya çıkamazlar. Oraya giden otobüslere binme imkanları yok. Vatandaşlarımızın bunu özellikle bilmeleri lazım. Maalesef bazı kimseler, vatandaşlarımızın bu duygusal ortamını, hac özlemini istismar ederek onları mağdur ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ismi çıkmayan hiç kimsenin özel vize adı altında hac turlarına itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz."

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