Diyarbakır Valiliği’nden DEM Parti Eş Genel Başkanı hakkında suç duyurusu

DEM Parti’nin Diyarbakır’da düzenlediği eyleme ilişkin valilikten yapılan yazılı duyuruda, basın açıklamalarında kullanılan ifadeler nedeniyle, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da bulunduğu milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti (DEM Parti) terör örgütü PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın durumuna dikkati çekmek amacıyla bugün düzenlemeyi planladığı ancak yasaklanan mitinge yönelik Diyarbakır Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

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Basın açıklaması yaptıkları sırada suç teşkil eden ifadeler kullandıkları gerekçesiyle aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da olduğu milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

“Bilindiği üzere DEM Parti tarafından 13 Ekim 2024 Pazar günü ilimiz Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenilen miting, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek valiliğimizce yasaklanmıştı. Yasaklama kararımıza rağmen DEM Parti yetkililerince yapılan tüm hukuksuz çağrılara uymayarak, bu kanunsuz mitinge katılmayan ve bu şekilde kendi huzuruna ve şehrin hukukuna sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz.

Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları toplam 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüzce mezkûr eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.”