Diyarbakır’da 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı’na ilişkin davadan karar çıktı

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldılar.

Duruşmada, müştekiler depremde yakınlarını kaybettiklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep ettiler. Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık Mehmet Ali Korkut, önceki savunmalarını tekrarlayarak suçsuz olduğunu iddia etti ve tahliye ile beraat talebinde bulundu. Sanık Mehmet Meşe ise binayı eksiksiz şekilde yaptığını, sonradan yapılan müdahaleler nedeniyle binanın zarar gördüğünü ileri sürdü. Ayrıca, depremde enkaz altında kaldığını ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde hayatını idame ettiremediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Nurettin Özcan, arsa sahibi olduğunu ve inşaata müdahale etmediğini savunarak tahliye ve beraatini talep etti. Ahmet Özcan da binaya zarar verecek bir şey yapmadığını belirterek tahliye ve beraat istedi.

Mahkeme, sanıkları "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık Mehmet Meşe'nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.