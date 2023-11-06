Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi

Bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Diyarbakır’ın Lice ilçesinde operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca Karahasan Mahallesi kırsalında icra edilen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonunda", 403 kilogram kubar esrar maddesi, 272 bin 200 kök kenevir bitkisi, 151 bin kök skunk bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.