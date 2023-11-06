Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 403 kilogram kubar esrar, 423 bin 200 kök esrar bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi

Bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Diyarbakır’ın Lice ilçesinde operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca Karahasan Mahallesi kırsalında icra edilen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonunda", 403 kilogram kubar esrar maddesi, 272 bin 200 kök kenevir bitkisi, 151 bin kök skunk bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.

aw069929-01.jpg

aw069929-03.jpg

aw069929-04.jpg

aw069929-05.jpg

aw069929-06.jpg

Öne Çıkanlar
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Hasan Can Kaya flörtleşen çifte tepki gösterdi Magazin
Hasan Can Kaya flörtleşen çifte tepki gösterdi
El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı Dünya
El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan Babacan’a taziye ziyareti Gündem
İmamoğlu’ndan Babacan’a taziye ziyareti
Adnan ne demek? Adnan isminin anlamı nedir? Gündem
Adnan ne demek? Adnan isminin anlamı nedir?
2023’te 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi aldı Gündem
2023’te 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi aldı
Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı Gündem
Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı Gündem
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı