Diyarbakır’da 8 araç kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan ve biri seyir halindeki 8 araca kurşun isabet eden silahlı kavgada taraflardan biri yaralandı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da 8 araç kurşunların hedefi oldu

(DHA) Diyarbakır Fatih Mahallesi 150’nci sokakta husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, biri seyir halinde olan 8 araca tabancalardan çıkan kurşunlar isabet etti.

1 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, taraflardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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