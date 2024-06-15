Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga. 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga. 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsal Abalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Ahmet Çelik (57), S.Ç. (37) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, yapılan ilk müdahaleden sonra Lice ve Hani devlet hastanelerine sevk edildi. Ahmet Çelik, Lice'de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralılardan hayati tehlikesi olan S.Ç. ise Lice Devlet Hastanesi'nden Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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