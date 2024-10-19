Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fikret D., yeğeni Cebrail D. ve kardeşi Mehmet D. darp sonucu, diğer kardeşi Ahmet D. ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

Diyarbakır'da aileler arasında taşlı sopalı silahlı kavga

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