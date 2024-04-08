Akan trafikte yolun ortasına tuvaletini yaptı

Kaynak: İHA
Akan trafikte yolun ortasına tuvaletini yaptı
Diyarbakır'da akan trafikte canını hiçe sayarak yola girip tuvaletini yapan adam çevredekileri şoke etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan olay, görenlerin midesini bulandırdı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, Ninova Park AVM önünde trafikte akan yola girdi ve canını hiçe sayarak ilerledi. Refüjün yanında tuvalet ihtiyacını gideren ve çıplak bir şekilde dolaşan şahsın bu görüntüleri, çevrede bulunanları şoke etti. Olayın ardından şahsın alandan uzaklaştığı belirtildi. Tuvalet ihtiyacını gideren adamın bu anları, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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