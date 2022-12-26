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Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 asker yaralı

Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:07
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Diyarbakır'da askeri araç devrildi, 6 asker yaralandı

Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 asker yaralı
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Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. (AA)

 

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