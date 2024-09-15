Diyarbakır’da bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece yaşanan bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, A.K. (33) ile Sudenaz Uran (32) ve V.Y. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., yanında taşıdığı bıçakla Sudenaz Uran ve V.Y.'yi bıçakladı.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, acil müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ancak, Sudenaz Uran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uran'ın cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. V.Y.'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Polis, şüpheli A.K.'yi Tesisler Kavşağı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayın nedenine dair detayların ve olayın arka planının aydınlatılması bekleniyor.