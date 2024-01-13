Diyarbakır'da bir vatandaş Rudaw muhabirine ağzının payını verdi! Türkçe konuş ulan! Burası Türkiye Cumhuriyeti

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Diyarbakır'da bir vatandaş Rudaw muhabirine ağzının payını verdi! Türkçe konuş ulan! Burası Türkiye Cumhuriyeti
Diyarbakır'da bir vatandaş, sokakta yayın yapan Rudaw Tv muhabirlerine tepki gösterdi.

Diyarbakır'da bir vatandaş, Ulu Cami önünde yayın yapan Rudaw TV muhabirlerine PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Olaya göre, Rudaw Tv Diyarbakır muhabiri Maşallah Dekak, Sur ilçesinde toplanan kalabalığın arasında yayına başladı.

Şahsın burada terör örgütü propagandası yapması sonrası çevredeki bir vatandaş, Dekak'ın yanına gelerek sert bir dille uyardı.

Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda vatandaş, Rudaw TV muhabirlerine, “Türkçe konuş ulan! Burası Türkiye Cumhuriyeti, akıllı olun! O mikrofonu sizin g…ze sokarım.” dedi.

Tansiyonun yükseldiği olaya bölgedeki vatandaşlar araya girerek müdahale etti.

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