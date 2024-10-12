Diyarbakır’da çocuklar Anzele Suyu’na veda etti

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Suyu'na yaz döneminde serinlemek amacıyla giren çocuklar, havalar soğumadan önce son bir kez suya girerek veda etti. Suya giren çocuklardan İbrahim Polat, "Havalar soğudu. Bu, Anzele'ye son gelişimiz. Artık son yüzüşümüzü yapacağız. Çok zevk alıyorum, arkadaşlarımla eğleniyorum," şeklinde konuştu.

Soğuk havanın etkisiyle ziyaretçi sayısının azalmasından yakınan çocuklardan Murat Altıner ise, "Eskiden buraya çok kişi geliyordu. 50-60 kişiydik, şimdi sadece 20 kişiyiz. Kimse gelmiyor, hava soğuk oldu. Artık gelmeyeceğim," ifadelerini kullandı.

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