Diyarbakır’da Dev Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri, ‘Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin’ Narkoterör operasyonu düzenledi.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır’da Dev Uyuşturucu Operasyonu

Operasyonda 2 ton 120 kilo esrar, 12 milyon 759 bin 450 kök Hint keneviri ve 755 bin 100 kök skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

129 Bölgede Arama Yapıldı

Operasyona il, Lice ve Ergani ilçe jandarma ekipleri, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, belirlenen 129 bölgede 6 iş makinesi ve 30 motorlu tırpanla arama yaptı.

Uyuşturucu Maddeler İmha Edildi

Aramalarda 2 ton 120 kilo esrar, 12 milyon 759 bin 450 kök Hint keneviri ve 755 bin 100 kök skunk ele geçirildi. Ayrıca şüpheli H.P.'nin (45) evinde yapılan aramada 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri de imha edildi.

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