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Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak duran hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:24
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Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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DHA'nın haberine göre; kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Silvan kara yolu Aşağıkaya mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Silvan ilçesine giden 4 kişinin içinde olduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Araçtaki B.A., S.A., B.K. ve A.Ç. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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