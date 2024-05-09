Diyarbakır’da hastane bahçesinde uyuşturucu ticareti

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları kapsamında 2 kişinin Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine uyuşturucu hap getireceği ihbarı alındığı şüpheli kişilerin yakalanması ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, gerçekleşen operasyonda 994 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap yakalandığı, suçüstü yakalanan E.T. ve A.U. isimli şüpheli kişilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.