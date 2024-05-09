Diyarbakır’da hastane bahçesinde uyuşturucu ticareti

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da hastane bahçesinde uyuşturucu ticareti
Diyarbakır'da hastane bahçesinde uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları kapsamında 2 kişinin Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine uyuşturucu hap getireceği ihbarı alındığı şüpheli kişilerin yakalanması ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği ifade edildi.

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Açıklamada, gerçekleşen operasyonda 994 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap yakalandığı, suçüstü yakalanan E.T. ve A.U. isimli şüpheli kişilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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