Diyarbakır’da ‘huzur’ uygulamalarında 15 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen “huzur” uygulamaları çerçevesinde işlem yapılan 45 şüpheliden 15’i tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da ‘huzur’ uygulamalarında 15 tutuklama

Diyarbakır Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekânları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda 18’sı adli makamlarca aranan şahıs olmak üzere toplamda 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Denetimler esnasında 8 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 4 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet fişek,12 kök kenevir bitkisi, 90.85 gram narkotik madde ve 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken Bismil’de gerçekleşen hırsızlık olaylarının faili olduğu saplanan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 15’i tutuklandı.

aw048536-02.jpg

aw048536-03.jpg

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları Sağlık
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu Yaşam
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi Magazin
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak Spor
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak
Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı Ekonomi
Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi Gündem
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı Spor
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı