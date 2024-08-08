Diyarbakır’da iki aile çatıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da iki aile çatıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki ailenin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da iki aile çatıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saat 16.30 sıralarında Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Husumetli iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan M.S. (54) ile A.S. (44) kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavga ile ilgili polis inceleme başlattı.

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