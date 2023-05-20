Diyarbakır’da iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İki ayrı kaza, aynı güzergahta Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar Kavşağı köprüsünün altında meydana geldi. 34 FNP 042 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atarak durabildi. Araçta bulunan iki kişiden biri kendi imkanlarıyla çıkarken biri araçta ağır yaralı şekilde kaldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri ağır yaralı sürücü ve yanındaki diğer kişiyi kontrollü bir şekilde sedyeye alarak ambulans ile hastaneye sevk etti.

Yine aynı güzergahta üst geçit yerine refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki adama araba çarptı. İsmi öğrenilmeyen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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