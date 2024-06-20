Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Stadyum Kavşağı’nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayı büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tekme, yumruk, bıçak ve silahla saldırdı.

Olay sonucu 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.