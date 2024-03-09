Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır Çınar’da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde

amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ali Aktepe, Kemalettin Aktepe ve Yusuf Aktepe yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Kemalettin Aktepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Altepe’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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