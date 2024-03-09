Çamaşır kurutma makinesi alev topuna döndü

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Yeni Mahalle'de bir yerleşim yerinde yangın meydana geldi. Çamaşır kurutma makinesinde çıkan arıza nedeniyle başlayan yangın, makinenin alev almasına neden oldu.

Evde çamaşır kurutma makinesini alev topuna döndüren yangını gören aile üyeleri hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmayan yangınla alakalı inceleme başlatıldı.