Diyarbakır’da Narin'in DNA’sı amcanın aracında bulundu

21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin’in bulunması için başlatılan soruşturmada aile ve mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurulmuştu.
Arama çalışmaları devam ederken, Tavşantepe köyü muhtarı ve Narin’in amcası S.G., elde edilen yeni deliller nedeniyle gözaltına alındı.
S.G.’nin aracında yapılan DNA incelemesinde, küçük kızın kıyafetlerinde bulunan DNA ile uyuşma tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bu bulgu olayın seyrini değiştirecek nitelikte.