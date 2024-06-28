Diyarbakır'da oto galeri dolandırıcılığı: 600 milyon TL'lik vurgun

Mağdurlar, dolandırıcının bir an önce yakalanmasını talep ediyor.

Oto galerici Serhat U.’nun, Diyarbakır ve çevre illerden yaklaşık 400 esnaftan aldığı araçları sahte çek ve senetlerle dolandırdığı ileri sürüldü. Serhat U.’nun iş yerinde toplanan mağdurlar, yetkili bulamayınca çareyi çevreyolunu kapatmakta buldu.

Mağdurlar adına açıklama yapan Ali Akbalık, 600 milyon TL’lik bir dolandırıcılık olayının yaşandığını belirtti. Akbalık, "Burada 400’den fazla esnaf, Serhat U.’nun yarattığı mağduriyeti gidermek için toplandı. Ortalama 600 milyon TL mağdur edildik. Bu durum ileride sosyal sorunlar doğuracak. Devlet büyüklerimizin bu işe el atmasını istiyoruz" dedi.

Serhat U.’nun karşılıksız çek ve senetlerle esnaftan araç alarak büyük bir vurgun yaptığını belirten Akbalık, "Durumu mahkemeye verdik ancak hukuki süreçte ilerleyemiyoruz. Esnaflardan sahte çek ve senetlerle araç alan Serhat U. ortadan kayboldu. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Diyarbakır’da ticaret durma noktasına gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Helal şehir diyerek geldik, dolandırıldık"

Erzurum'dan gelen mağdurlardan Arif Önder, Serhat U.’dan peşin ödeme yaparak aldığı üç tırdan sadece birini alabildiğini belirtti. "Helal şehir diyerek geldiğimiz Diyarbakır’da dolandırıldık" diyen Önder, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. 10 milyon 500 bin TL dolandırıldığını iddia eden Önder, hukuki yollara başvurduklarını ve olumlu sonuç almayı umduklarını söyledi.

Mağdurlardan Hüseyin Gökhan Korkut ise 2,5 milyon TL dolandırıldığını belirterek, "Serhat U. memleketi dolandırdı. Bu durumdan dolayı intihar eden, eşini boşayan, cinayet işleyenler var. Devlet yetkililerinden bu işe el atmalarını istiyoruz" dedi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi güvenlik tedbiri için sevk edilirken, trafiğe kapanan yol kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.