Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı

Diyarbakır’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Bismil Batman kara yolunda meydana gelen olayda, Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 21 KF 933 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kırsal Karalar Mahallesi mevkiinde, karşı taraftan seyir halinde gelen 06 HC 7727 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Yaşanan çarpışma sonrası 06 HC 7727 plakalı otomobil yan yattı. Kazada, otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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