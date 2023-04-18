Diyarbakır’da polise ateş açan şüpheli terör örgütü üyesi çıktı

Diyarbakır’da uygulama esnasında polise ateş açan 2 şüpheliden birinin terör örgütü üyeliğinden arandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır’da polise ateş açan şüpheli terör örgütü üyesi çıktı

İHA
Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde uygulama yapan polis ekiplerine karşı silah kullanan B.T.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Y.E. ve H.E.İ. ise gözaltına alındı. B.T.'nin ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suç kaydının mevcut olduğu ve örgüt üyeliğinden arandığı ortaya çıktı.

aw873228-04-1.jpg

Dün gece saatlerinde yakalanan Y.E. ve H.E. gözaltına alındı. H.E.'nin polise verdiği ifadelerde B.T.'nin halası oğlu olduğunu ve terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundayken yaklaşık 7 yıl önce Diyarbakır merkezde yakalanıp, cezaevinden 1 sene sonra ara tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

aw873228-02-1.jpgB.T.'nin cezaevinden çıktıktan sonra Ukrayna’ya kaçtığını polise beyan eden H.E., dün 21.00 sıralarında olay yerine Nissan araçla geldiklerini, B.T.'nin mesaj atarak topraklı yola çağırdığını ve oraya gittiklerini, bu esnada görevli polis ekiplerinin olay yerine geldiklerini ve B.T.'nin üst aramasını yaptıkları esnada B.E.'nin polis ekiplerini iterek belinden çıkardığı silah ile ateş edip kaçtığını ifade etti.

aw873228-03.jpg

Öte yandan Y.E. ve H.E.'nin olay yerine geldikleri 33 DDH 51 plakalı aracın arama yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenilirken, olay yeri inceleme şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 3 adet 9x19, 5 adet 7x65 olmak üzere toplam 8 adet kovanın elde edildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili firari B.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

aw873228-04.jpg

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu