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Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti

Diyarbakır'da sevgilisiyle kıskançlık yüzünden tartışarak oturduğu rezidansın 6'ncı katındaki balkona çıkarak intihar girişiminde bulunan D.A. (39) isimli kadın, polisin çabası ile ikna edildi. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 21:07
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Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti

Diyarbakır'da rezidansta intihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kışla 1 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı rezidansın son katında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sevgilisiyle kıskançlık yüzünden tartışan D.A., oturduğu rezidansın balkonuna çıktı. Çevredeki binalardan D.A.'yı görenler durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 6'ncı kattan atlama ihtimaline karşı branda açtı. Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği olayda eve çıkan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yan daireye girerek balkona çıktı. Polisin uzun uğraşları sonucu D.A., ikna edilerek içeriye girdi. D.A., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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