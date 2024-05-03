Ağzındaki ekmeği köpeğe vermeye çalıştı ama köpek ağzından almak istemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Ağzındaki ekmeği köpeğe vermeye çalıştı ama köpek ağzından almak istemedi
Ağzında tuttuğu ekmeği köpeğe yedirmek istedi ancak köpek ekmeği kadının ağzından yemek istemeyip bir de üstüne yere bırakması için yeri işaret etti. O anlar görenleri güldürdü.

Sosyal medyada viral olan bir video, bir genç kızın köpeğiyle yaşadığı komik anları gözler önüne serdi. Videoda, genç kızın ağzına aldığı ekmeği köpeğiyle paylaşmak istemesine rağmen köpek, ağzından ekmeği almamak için çaba gösterdi. Bunun yerine defalarca kafasıyla yere atarak "hayır" işareti yaptı.

Köpeğin bu sevimli tavrı, izleyenleri hem güldürdü hem de hayvanların da duyguları olduğunu hatırlattı. Video, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti. Yorumlarda, köpeğin sevimliliği ve zekası övgüyle anıldı.

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