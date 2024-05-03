Ağzındaki ekmeği köpeğe vermeye çalıştı ama köpek ağzından almak istemedi

Sosyal medyada viral olan bir video, bir genç kızın köpeğiyle yaşadığı komik anları gözler önüne serdi. Videoda, genç kızın ağzına aldığı ekmeği köpeğiyle paylaşmak istemesine rağmen köpek, ağzından ekmeği almamak için çaba gösterdi. Bunun yerine defalarca kafasıyla yere atarak "hayır" işareti yaptı.

Köpeğin bu sevimli tavrı, izleyenleri hem güldürdü hem de hayvanların da duyguları olduğunu hatırlattı. Video, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti. Yorumlarda, köpeğin sevimliliği ve zekası övgüyle anıldı.