11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır’ı sağanak vurdu! Dere taştı, cadde ve sokaklar göle döndü…

Diyarbakır’ı sağanak vurdu! Dere taştı, cadde ve sokaklar göle döndü…

Diyarbakır’da etkili olan sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Hazro ilçesinde dere taştı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:12
Takip Et

Diyarbakır'da sağanak. Hazro ilçesinde dere taştı

Diyarbakır’ı sağanak vurdu! Dere taştı, cadde ve sokaklar göle döndü…
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak başladı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nden geçen derenin üzerindeki köprünün ağzı, suyun getirdiği materyallerle kapanınca taştı. Su, cadde ve sokaklara akarken, belediye ekipleri, iş makinesiyle köprünün ağzında temizlik yapılarak suyun dereden akmasını sağladı.

Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 3-5 derece düşeceğini, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
4
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
5
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
6
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
7
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Yıkılan evin enkazında bulundu. Görenler şaşırdı 
﻿Yıkılan evin enkazında bulundu. Görenler şaşırdı 
﻿Yıkılan evin enkazında bulundu. Görenler şaşırdı 
﻿Emeklilerin Ankara'da maaş protestosuna Valilik engeli
﻿Emeklilerin Ankara'da maaş protestosuna Valilik engeli
﻿Emeklilerin Ankara'da maaş protestosuna Valilik engeli
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılıyor
﻿Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi
﻿Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi
﻿Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.