Honduras uyruklu adam sahte dolar malzemeleriyle Diyarbakır'da tutuklandı

Şahsın valizinde yapılan aramada, 9 bin adet dolar ölçüsünde beyaz banknot, 3 bin adet dolar ölçüsünde siyah banknot, sahte para yapımında kullanılan gizli bölmeli elektrik düzenekli metal çanta ve 5 adet banknotları dövize çevirmede kullanılan solüsyon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme heyeti tarafından tutuklanmasına karar verildi.

SAHTE BANKNOTLARA SOLÜSYON SÜRMÜŞ

Şüphelinin paraların sahte olduğunun anlaşılmaması için deste dolarların arasına gerçek dolar koyduğu, metal çantadaki düzeneği kullanarak banknotlar üzerine sürdüğü solüsyon sayesinde sahte banknotlara gerçek dolar izlenimi verdiği belirlendi. (İHA)