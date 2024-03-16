Diyarbakır’da Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Taksi alev alev yandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen taksi ile hafif ticari araç hızla çarpıştı.

TAKSİ ALEV ALEV YANDI

Yaşanan kaza sonrası taksi alev alev yanarken, iki araçta bulunan 3 kişi otomobilden yaralı olarak çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri taksideki yangına müdahale ederek söndürdü, 3 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.