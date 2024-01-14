Diyarbakır'da 'tel örgü' kavgası kanlı bitti. Ağabeyi ile 2 yeğenini vurdu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Yukarılsalat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat T. ile ağabeyi Metin T. arasında yan yana olan bahçelerinin arasındaki tel örgünün fazla çekildiği iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Murat T., yanında getirdiği pompalı tüfek ile ağabeyi Metin T.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Metin T. ile oğulları Ahmet T. (14) ile Eyüp T.'ye (8) isabet etti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat T. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.