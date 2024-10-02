Diyarbakır'da terör operasyonunda 'dur' ihtarına uzun namlulu silahla ateş açarak karşılık veren şüpheli çatışmada öldü

Lice ilçesi kırsalındaki Güldiken Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen Narko-Terör operasyonunda, saat 03.50 sıralarında arazide iki şüpheli tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve uzun namlulu silahla karşılık veren şüphelilerle çatışma çıktı. Çatışmada H.D. hayatını kaybederken, diğer şüpheli kaçtı. Üzerinde uzun namlulu silah bulunan şüphelinin arazi kamuflaj kıyafeti giydiği belirlendi. Şüphelinin yakınında ise dört çuval içerisinde toplamda 120 kilo esrar ele geçirildi. H.D.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken Mahallesi'nde Narko-Terör operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında gece 03.50 sularında arazide iki şüpheli şahıs tespit edilmiş, güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede, üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve AK-47 Kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında dört çuval içerisinde 120 kilo kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat süreci başlatılmıştır" denildi.