Diyarbakır'da terör operasyonunda 'dur' ihtarına uzun namlulu silahla ateş açarak karşılık veren şüpheli çatışmada öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da terör operasyonunda 'dur' ihtarına uzun namlulu silahla ateş açarak karşılık veren şüpheli çatışmada öldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Narko-Terör operasyonunda, "dur" ihtarına uymayan ve uzun namlulu silahla karşılık veren şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki şüpheliden biri öldü, diğeri ise kaçtı. Şüphelinin yanında 120 kilo uyuşturucu bulundu.

Lice ilçesi kırsalındaki Güldiken Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen Narko-Terör operasyonunda, saat 03.50 sıralarında arazide iki şüpheli tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve uzun namlulu silahla karşılık veren şüphelilerle çatışma çıktı. Çatışmada H.D. hayatını kaybederken, diğer şüpheli kaçtı. Üzerinde uzun namlulu silah bulunan şüphelinin arazi kamuflaj kıyafeti giydiği belirlendi. Şüphelinin yakınında ise dört çuval içerisinde toplamda 120 kilo esrar ele geçirildi. H.D.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken Mahallesi'nde Narko-Terör operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında gece 03.50 sularında arazide iki şüpheli şahıs tespit edilmiş, güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede, üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve AK-47 Kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında dört çuval içerisinde 120 kilo kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat süreci başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır'da terör operasyonunda 'dur' ihtarına uzun namlulu silahla ateş açarak karşılık veren şüpheli çatışmada öldü

Diyarbakır'da terör operasyonunda 'dur' ihtarına uzun namlulu silahla ateş açarak karşılık veren şüpheli çatışmada öldü

Diyarbakır'da terör operasyonunda 'dur' ihtarına uzun namlulu silahla ateş açarak karşılık veren şüpheli çatışmada öldü

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Erzurum’da şok intihar: Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu