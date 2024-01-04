Diyarbakır'da toprağı kazdıkça çocuk mezarı bulundu. Üzerleri kireç taşıyla kapatılmış

Kaynak: AA
Diyarbakır'da toprağı kazdıkça çocuk mezarı bulundu. Üzerleri kireç taşıyla kapatılmış
Diyarbakır’da yapılan arkeolojik kazıda 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 54 çocuğun gömülü olduğu toplu mezarlık bulundu.

Geçen yıl 1500 yıllık kilise kalıntısı bulunmasının ardından bölgede çalışmalar yapılıyordu.

Çalışmalar sonucunda bölgede çocuk mezarları bulundu.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler toprağı kazdıkça çocuk mezarıyla karşılaştı.

Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

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Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl mezarların etrafında kireç taşından sanduka bulduklarını açıkladı.

Gizligöl açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

Yaptığımız kazı çalışmalarında şu ana kadar 50 mezar bulduk. Bugün de 4 mezara ulaştık. Şu anda kaldırma işlemleri devam ediyor. Yani toplamda 54 mezarın olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan bizim için çok ilginç bir sonuç. Muhtemelen burası taş ocağı olarak kullanıldıktan sonra bir nekropol alana dönüştürüldü ve sadece çocuklar buraya gömüldü.

0-6 YAŞ ARASI BEBEK VE ÇOCUKLAR

Taş ocağı ismi verilen alanda 0 ile 6 yaş aralığında sadece bebek ve çocuklara ait mezarlar bulunduğu aktarıldı.

Çocukların ölüm nedenlerinin de araştırılmaya çalışıldığı bildirildi.

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