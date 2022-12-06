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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

Di,yarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:42
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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Bismil- Batman yolu Salat mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 72 AAK 104 plakalı otomobil ile 72 AAL 572 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartılarak, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

 

 

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