Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları fiziki takipte şüphelilerin kullandıkları iş yerlerini tespit etti. Şüphelilerin, bahis oynamak isteyen kişilere güven vermek için yasa dışı bahis siteleri üzerinden 2 sıfır silerek kupon oluşturdukları tespit edildi.

Kuponlar tutmayınca mağdurlar tarafından yatırılan paranın şebekenin kasasına girdiği ayrıca şüphelilerin hesaplarında sık ve yüksek miktarda para trafiği olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, 'Backup' adlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli, özel hareket polisinin de desteği ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklandı.