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Okul çağı çocuklarında doğru beslenme nasıl olmalı?

Diyetisyen Elif Kübra Bostancı, okul çağı çocuklarında doğru beslenmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:12
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Diyetisyen açıkladı. Okul çağı çocuklarında doğru beslenme nasıl olmalı?

Okul çağı çocuklarında doğru beslenme nasıl olmalı?
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Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş grubunda olduğu gibi okul dönemi çocuklarında da çok önemli olduğu vurgulandı. Erken saatlerde başlayan dersler ve kantinde satılan sağlıksız yiyecekler beslenme düzenlerini bozabileceği bildirildi. Beslenme alışkanlıklarının oluşmaya başladığı bu dönem, ilerleyen yaşlardaki beslenme alışkanlıklarını etkileyeceği için çok önemli olduğu ifade edildi.

Sağlıklı bir okul dönemi geçirebilmek için önerileri şöyle sıralandı:

EN ÖNEMLİ ÖĞÜN: KAHVALTI

Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapan çocukların yapmayanlara göre daha başarılı oldukları, daha geç yorgunluk hissi yaşadıkları ve derse daha iyi konsantre oldukları görülmüştür. Bu nedenle mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. 1-2 dilim beyaz peynir, yumurta, zeytin, tam tahıllı ekmek, taze meyve, ev yapımı kuru meyveli, kuru yemişli kekler sağlıklı kahvaltı alternatifleri arasında yer almaktadır.

SAĞLIKLI BESLENME ÇANTALARI OLUŞTURUN

Kahvaltı ile öğle, öğle ile akşam öğünleri arasında geçen süreler uzun ise ara öğün ile değerlendirilmelidir. Ara öğün olarak meyve, kefir, kuruyemiş, ; Ana öğün olarak tam tahıllı ekmek ile yapılmış peynirli tost, tam tahıllı lavaş ile hazırlanmış tavuklu/köfteli sandviçler sağlıklı öğün seçenekleri arasında yer almaktadır.

4 BESİN GRUBUNA DA YER VERİN

Okul menülerinde yüksek karbonhidratlı menülere yer verilebilmektedir. Okullarda uygulanan menü örneklerini isteyin ve menülerde beslenme uzmanı onayının olup olmadığını sorgulayın. Her öğünde süt, et, sebze/meyve ve tahıl grubuna yer verilerek dengeli menüler oluşturulmalıdır.

KALSİYUM

Çocukların kemik gelişimi için kalsiyum içeren gıdalar oldukça önemlidir. Yaş grubuna göre değişmekle birlikte günde 2-3 porsiyon yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünlerine yer verilmelidir.

ÖĞÜN ATLAMAK

Çocuklar bir öğünde yeteri kadar beslenemezlerse bir sonraki öğünde gerektiğinden fazla besin tüketebilirler. Bunun devamlı olması ise kilo alımını tetikleyerek çocukluk çağı obezitesine neden olabilir. Beslenme çantalarında mutlaka kuruyemiş – meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar yer almalıdır.

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